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Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть Константина Кольцова

Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть Константина Кольцова
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Белорусская теннисистка и вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала смерть Константина Кольцова, с которым несколько лет состояла в отношениях.

«Смерть Константина — это немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, моё сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — написала Соболенко в своих соцсетях

Напомним, 19 марта стало известно о смерти экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Согласно полицейскому отчёту, опубликованному в иностранных СМИ, Кольцов покончил с собой.

Сейчас Соболенко находится на турнире в Майами и 21 марта должна была провести матч второго раунда с Паулой Бадосой, однако из-за личных обстоятельств Соболенко матч перенесли на 22 марта.

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