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Матч Соболенко и Бадосы перенесён из-за особых обстоятельств белорусской теннисистки

Матч Соболенко и Бадосы перенесён из-за особых обстоятельств белорусской теннисистки
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Матч второго круга «тысячника» в Майами между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и испанкой Паулой Бадосой, который должен был состояться 21 марта, перенесён на пятницу, 22 марта, в связи с особыми обстоятельствами в жизни белорусской теннисистки. Об этом сообщает в своих социальных сетях журналист Жозе Моргадо.

«Соболенко дали дополнительный день в связи с особыми обстоятельствами. Она должна сыграть в пятницу. Никакого снятия пока нет», — пишет Моргадо в сообщении.

Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
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Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, 19 марта стало известно, что Константин Кольцов, тренер команды «Салават Юлаев» покончил с собой. Он на протяжении нескольких лет состоял в отношениях с Соболенко.

После этой новости теннисистка не снялась с турнира и даже провела тренировку.

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Источник: экс-тренер «Салавата Юлаева» Кольцов покончил с собой
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