«Добро всегда борется со злом. Здесь зло победило». Кудашов — о гибели Кольцова

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на трагическую гибель бывшего тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Моя реакция на вчерашний день и на смерти Константина Кольцова, которого я тренировал, и Криса Саймона, с которым вместе играл? Вы знаете, а я ещё и Ширвиндта очень любил. Они вот все вместе. Три дня и три смерти.

На самом деле, мне не хочется говорить дежурные слова… Константин, Константин… Жизнь такая сложная штука. Про Криса я не знаю, что именно там произошло. А по Константину… Ну, жизнь такая. Зло всегда борется с добром, и здесь зло победило. Скорее всего, так.

Человек светлый. Порядочный. Хороший как хоккеист, как спортсмен. Конечно, родным и близким будет его не хватать, как и всему хоккейному сообществу. Немного все в шоке были, потому что, когда смерть наступает вот так неожиданно, и когда ничего не предвещало, то это всегда очень грустно. Как бы правильно сказать и выразиться… Желаю крепости духа близким, потому что тяжело», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.