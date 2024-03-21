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Халеп намерена сотрудничать с бывшим тренером Кузнецовой и Касаткиной

Халеп намерена сотрудничать с бывшим тренером Кузнецовой и Касаткиной
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Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что планирует начать сотрудничество с испанским специалистом Карлосом Мартинесом, ранее работавшим с россиянками Светланой Кузнецовой и Дарьей Касаткиной.

«Я говорила с Карлосом Мартинесом. У нас будет период подготовки, знакомства, так сказать, после Майами, когда я вернусь в Европу. Надеюсь, всё пройдёт хорошо. Я высоко ценю его работу, он тренировал теннисисток, которые мне очень нравились, таких как Светлана Кузнецова. Я восхищаюсь его работой. Надеюсь, мы поладим и я смогу выйти на более высокий уровень», — приводит слова Халеп Digi Sport.

Ранее Халеп проиграла в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) бывшей второй ракетке мира испанке Пауле Бадосе со счётом 6:1, 4:6, 3:6.

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