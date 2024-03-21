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Анна Калинская — Сиюй Ван: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Майами

Анна Калинская — Сиюй Ван: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Майами
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Сегодня, 21 марта, 25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вступит в борьбу за титул на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В матче второго круга Калинская (22) сразится с 56-й ракеткой мира, 22-летней представительницей Китая Сиюй Ван. Данный поединок поставлен вторым запуском на корте №2 и начнётся приблизительно в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская – Сиюй Ван во втором круге турнира WTA-1000 в Майами.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Сиюй Ван
Китай
Сиюй Ван
С. Ван

Отметим, что в конце февраля Калинская крайне успешно выступила на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). 25-летняя Анна дошла до финала, где в борьбе проиграла итальянке Ясмине Паолини. Россиянка начинала соревнования с квалификации.

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