Анна Калинская — Сиюй Ван: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Майами

Сегодня, 21 марта, 25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вступит в борьбу за титул на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В матче второго круга Калинская (22) сразится с 56-й ракеткой мира, 22-летней представительницей Китая Сиюй Ван. Данный поединок поставлен вторым запуском на корте №2 и начнётся приблизительно в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская – Сиюй Ван во втором круге турнира WTA-1000 в Майами.

Отметим, что в конце февраля Калинская крайне успешно выступила на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). 25-летняя Анна дошла до финала, где в борьбе проиграла итальянке Ясмине Паолини. Россиянка начинала соревнования с квалификации.