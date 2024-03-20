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Майами-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Котов, Аванесян, Андреева, Тимофеева

Аванесян победила в российском дерби в Майами. А Тимофеева обыграла француженку Грачёву
Александр Насонов
Аванесян победила в российском дерби в Майами
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Во втором круге Элина сыграет с шестой ракеткой мира. Павел Котов уступил 19-летнему французу Люка Ван Ашу.

В среду, 20 марта, на супертурнире в Майами (США) начались поединки первого круга в мужском одиночном разряде. Сегодня свой матч провёл россиянин Павел Котов, 67-я ракетка мира. В соперниках у него оказался 19-летний французский теннисист Люка Ван Аш, замыкающий топ-80 мировой классификации. Это был их первый очный матч, и сильнее оказался француз.

Майами-2024. Мужчины. Турнирная сетка

В первом сете перевес поначалу был на стороне Котова. Россиянин под ноль забирал свои геймы, а на приёме регулярно зарабатывал брейк-пойнты, но не использовал ни одного из трёх. А вот после 3:3 чаша весов качнулась в другую сторону. Восьмой гейм Павел отдал с 40:15 на своей подаче, и этого единственного брейк-пойнта Ван Ашу хватило для того, чтобы выиграть партию. В девятом гейме француз использовал второй сетбол — 6:3 за 42 минуты.

Судьба второй партии могла решиться в седьмом гейме, когда Ван Аш добился брейка. Но в 10-м гейме Люка не смог подать на матч, не взяв ни одного очка, — 5:5. Тем не менее концовка осталась за французом: он сделал ещё один брейк, а в 12-м гейме под ноль подал на матч — 6:3, 7:5 за 1 час 40 минут.

Майами (м). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 18:10 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Люка Ван Аш
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

А в женской сетке сегодня проходят заключительные матчи первого раунда — в отличие от Индиан-Уэллса, в Майами расписание игр мужчин и женщин рассинхронизировано (мужской турнир стартовал на день позже). На турнире состоялось российское дерби, в котором 21-летняя Элина Аванесян, занимающая 65-е место в рейтинге WTA, играла с 19-летней обладательницей уайлд-кард Эрикой Андреевой, 94-й ракеткой мира. Ранее теннисистки не играли друг с другом.

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Андреева полностью провалила первый сет. У неё не было не то что брейк-пойнтов, но даже геймболов. Эрика слишком много ошибалась, и соперница этим пользовалась. Аванесян, контролировавшая большинство розыгрышей, продемонстрировала потрясающую реализацию. Элина использовала все три брейк-пойнта и в шестом гейме подала на партию, повесив «баранку», — 6:0 всего за 24 минуты.

Перед началом второго сета Андреевой, ненадолго ушедшей в подтрибунное помещение, удалось перезагрузиться. Никакого доминирования Аванесян уже не наблюдалось — напротив, увеличилось количество ошибок в её исполнении. Долгое время соперницы не подпускали друг друга к брейк-пойнтам, а в восьмом гейме Эрика, в целом заигравшая значительно активнее по сравнению с первым сетом, под ноль взяла чужую подачу, после чего подала на партию, реализовав второй сетбол, — 6:3 за 44 минуты.

В решающем сете Аванесян всё-таки доказала своё превосходство. По большому счёту третья партия оказалась похожа на первую. Элина отдала только один гейм, а сама, сделав два брейка, в седьмом гейме подала на матч, отыгравшись с 0:30, — 6:0, 3:6, 6:1 за 1 час 40 минут.

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 18:10 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
0 		6 1
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Во втором круге Аванесян сыграет с трёхкратной финалисткой турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира Онс Жабер.

Майами-2024. Женщины. Турнирная сетка

Наконец, 20-летняя Мария Тимофеева, пробившаяся в основную сетку через отбор, вышла на корт с бывшей российской, а ныне французской теннисисткой Варварой Грачёвой. Это также был их первый очный матч. Обе спортсменки располагаются ближе к концу топ-100: Тимофеева идёт 99-й, Грачёва — 83-й.

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В первом сете игра была равной вплоть до счёта 3:3 — без единого брейк-пойнта. А затем инициатива перешла к Тимофеевой. Россиянка взяла три гейма подряд, причём два из них — на приёме, и добилась убедительной победы — 6:3 за 37 минут. Мария продемонстрировала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов: два из двух, в том числе в заключительном гейме.

Во второй партии Тимофеева довела дело до логического завершения. Россиянка вела 4:1, сделав два брейка против одного, в следующих двух геймах теннисистки обменялись упущенными брейк-пойнтами, а в девятом гейме Мария, подавая при 5:3, использовала первый же матчбол — 6:3, 6:3 за 1 час 22 минуты.

Во втором раунде Тимофеева сразится с 19-летней представительницей Чехии Линдой Носковой, имеющей 26-й номер посева.

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 18:10 МСК
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Супертурнир в Майами завершится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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