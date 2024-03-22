Вероника Кудерметова выбыла из турнира в Майами, проиграв китаянке Сильюй Ван

19-я мира Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Майами.
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Во втором круге россиянка со счётом 3:6, 2:6 проиграла 43-й ракетке мира китаянке Сильюй Ван. Встреча теннисисток длилась 1 часа 28 минут. На счету Кудерметовой один эйс, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Ван отметилась одним эйсом и четырьмя двойными ошибками, а также реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде Ван сыграет с 18-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис.
Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.
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