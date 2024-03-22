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Вероника Кудерметова выбыла из турнира в Майами, проиграв китаянке Сильюй Ван

Вероника Кудерметова выбыла из турнира в Майами, проиграв китаянке Сильюй Ван
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19-я мира Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Майами.

Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 04:25 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

Во втором круге россиянка со счётом 3:6, 2:6 проиграла 43-й ракетке мира китаянке Сильюй Ван. Встреча теннисисток длилась 1 часа 28 минут. На счету Кудерметовой один эйс, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Ван отметилась одним эйсом и четырьмя двойными ошибками, а также реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Ван сыграет с 18-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.

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