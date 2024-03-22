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Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв Питон Стирнс

Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв Питон Стирнс
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32-я ракетка мира Вктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Майами.

Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 03:55 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		3 6
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Во втором круге представительница Беларуси со счётом 7:5, 3:6, 6:4 обыграла 67-ю ракетку мира американку Питон Стирнс. Встреча теннисисток длилась 2 часа 45 минут. На счету Азаренко три эйса, четыре двойных ошибки и 7 реализованных брейк-пойнта из 19. Стирнс отметилась шестью эйсами и тремя двойными ошибками, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 17.

В следующем раунде Азаренко сыграет с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь. Встреча состоится 23 марта.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представмтельницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.

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