Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв Питон Стирнс

32-я ракетка мира Вктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Майами.

Во втором круге представительница Беларуси со счётом 7:5, 3:6, 6:4 обыграла 67-ю ракетку мира американку Питон Стирнс. Встреча теннисисток длилась 2 часа 45 минут. На счету Азаренко три эйса, четыре двойных ошибки и 7 реализованных брейк-пойнта из 19. Стирнс отметилась шестью эйсами и тремя двойными ошибками, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 17.

В следующем раунде Азаренко сыграет с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь. Встреча состоится 23 марта.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представмтельницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.