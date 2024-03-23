Потапова уступила Коллинз в двух сетах подряд и пропустила её в третий круг в Майами

Сегодня, 22 марта, завершился матч второго круга «тысячника» в Майами (США) между российской теннисисткой Анастасией Потаповой и американкой Даниэль Коллинз. Победу одержала Коллинз со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 1 минуту. На счету обеих теннисисток по одной выполненной подаче навылет и по три двойные ошибки. Коллинз реализовала пять из семи брейк-пойнтов, а Потаповой удалось сделать это только один раз из двух возможных.

Отметим, что ранее Потапова говорила о том, что хочет подняться по сетке выше чем четвертьфинала. На этом этапе она закончила выступления в Индиан-Уэллсе.

Следующую игру Коллинз проведёт с победительницей матча между Онс Жабер (6) и россиянкой Элиной Аванесян, который состоится 24 марта в 02:00 по мск.

Напомним, «тысячник» в Майями проходит до 31 марта, а призовой фонд турнира составляет почти $9 млн. долларов.