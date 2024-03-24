Наоми Осака обыграла Элину Свитолину и вышла в третий круг турнира в Майами

Сегодня, 24 марта, прошёл матч второго круга «тысячника» в Майами (США) между экс-первой ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой и украинской Элиной Свитолиной (17-я ракетка). Победу одержала японка — 6:2, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 30 минут. На счету Осаки пять подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Свитолина сделала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Следующей соперницей Осаки будет теннисистка из Франции, 27-я ракетка мира Каролин Гарсия.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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Наоми Осака отрабатывает удары на корте: