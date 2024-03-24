Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Сегодня, 24 марта, на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами прошёл матч второго круга между четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 86-й ракеткой из Венгрии Мартоном Фучовичем. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Медведев отметился тремя эйсами, тремя двойными ошибками, а также реализовал три брейк-пойнта из трёх. Фучович сделал четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных.

Победитель этой пары в третьем круге «Мастерса» сыграет с победителем встречи между 31-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри и итальянцем Флавио Коболли (63-й).

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Материалы по теме Даниил Медведев выиграл первый сет у Мартона Фучовича во втором круге турнира в Майами

Медведев провёл первую тренировку в Мельбурне в 2024 году: