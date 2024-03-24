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Даниил Медведев – Мартон Фучович 6:4 6:2, победил Медведев, результат матча в Майами 24 марта

Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 24 марта, на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами прошёл матч второго круга между четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 86-й ракеткой из Венгрии Мартоном Фучовичем. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 00:40 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч продолжался 1 час 18 минут. Медведев отметился тремя эйсами, тремя двойными ошибками, а также реализовал три брейк-пойнта из трёх. Фучович сделал четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных.

Победитель этой пары в третьем круге «Мастерса» сыграет с победителем встречи между 31-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри и итальянцем Флавио Коболли (63-й).

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Календарь турнира ATP-1000 в Майами
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