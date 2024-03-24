Путинцева переиграла Миннен и пробилась в четвёртый круг WTA-1000 в Майами
Поделиться
68-я ракетка мира Юлия Путинцева, представляющая Казахстан, вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в американском Майами. В матче третьего круга Путинцева победила в трёх сетах 79-ю в мировой классификации Гретье Миннен из Бельгии — 6:2, 2:6, 6:4.
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 04:40 МСК
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
Гретье Миннен
Г. Миннен
Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету Путинцевой одна подача навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Миннен выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из двух.
В четвёртом круге Путинцева сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии, посеянной в Майами под вторым номером, и 36-й в мировой классификации украинкой Ангелиной Калининой.
Комментарии
- 24 марта 2024
-
06:42
-
06:36
-
06:24
-
06:14
-
06:09
-
05:46
-
04:41
-
04:21
-
04:09
-
03:37
-
03:29
-
02:34
-
02:31
-
02:29
-
02:17
-
01:58
-
01:50
-
01:27
-
01:18
-
01:15
-
01:09
-
00:30
-
00:00
- 23 марта 2024
-
23:28
-
23:18
-
22:46
-
21:52
-
20:21
-
20:11
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:00
-
15:22
-
15:00