Путинцева переиграла Миннен и пробилась в четвёртый круг WTA-1000 в Майами

68-я ракетка мира Юлия Путинцева, представляющая Казахстан, вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в американском Майами. В матче третьего круга Путинцева победила в трёх сетах 79-ю в мировой классификации Гретье Миннен из Бельгии — 6:2, 2:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету Путинцевой одна подача навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Миннен выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из двух.

В четвёртом круге Путинцева сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии, посеянной в Майами под вторым номером, и 36-й в мировой классификации украинкой Ангелиной Калининой.