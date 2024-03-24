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Юлия Путинцева — Гретье Миннен 6:2, 2:6, 6:4, кто победил, результат матча 1/16 финала турнира в Майами 24 марта

Путинцева переиграла Миннен и пробилась в четвёртый круг WTA-1000 в Майами
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68-я ракетка мира Юлия Путинцева, представляющая Казахстан, вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в американском Майами. В матче третьего круга Путинцева победила в трёх сетах 79-ю в мировой классификации Гретье Миннен из Бельгии — 6:2, 2:6, 6:4.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 04:40 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Гретье Миннен
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету Путинцевой одна подача навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Миннен выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из двух.

В четвёртом круге Путинцева сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии, посеянной в Майами под вторым номером, и 36-й в мировой классификации украинкой Ангелиной Калининой.

Календарь турнира WTA-1000 в Майами
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