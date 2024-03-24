Кудерметова и Потапова потерпели поражение на старте турнира в Майами в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова потерпели поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде. В матче первого круга спортсменки в двух сетах проиграли четвёртым сеяным соревнований американке Николь Меликар и австралийке Эллен Перес. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 59 минут. За это время российский дуэт выполнил два эйса, не смог реализовать брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки. На счету Меликар и Перес — четыре реализованных брейк-пойнта из пяти и четыре двойные ошибки.

Напомним, что Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова завершили выступление в Майами в одиночном разряде во втором круге.