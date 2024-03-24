Александрова обыграла Павлюченкову и вышла в четвёртый круг турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова, 16-я ракетка мира, пробилась в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в трёх сетах обыграла другую россиянку — 22-ю ракетку мира Анастасию Павлюченкову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Екатерина Александрова реализовала три брейк-пойнта (100%) и допустила пять двойных ошибок. На счету Анастасии Павлюченковой — два реализованных брейк-пойнта из восьми и две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок по ходу встречи выполнила по девять эйсов.

Далее Екатерина Александрова встретится либо с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, либо с 31-й ракеткой мира из Чехии Линдой Носковой.