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Александрова обыграла Павлюченкову и вышла в четвёртый круг турнира в Майами

Александрова обыграла Павлюченкову и вышла в четвёртый круг турнира в Майами
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, 16-я ракетка мира, пробилась в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в трёх сетах обыграла другую россиянку — 22-ю ракетку мира Анастасию Павлюченкову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 19:55 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Екатерина Александрова реализовала три брейк-пойнта (100%) и допустила пять двойных ошибок. На счету Анастасии Павлюченковой — два реализованных брейк-пойнта из восьми и две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок по ходу встречи выполнила по девять эйсов.

Далее Екатерина Александрова встретится либо с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, либо с 31-й ракеткой мира из Чехии Линдой Носковой.

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