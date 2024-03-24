Григор Димитров пробился в третий круг турнира в Майами
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12-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он обыграл 44-ю ракетку мира, представителя Чили Алехандро Табило. Матч закончился со счётом 6:7, 7:6, 6:2.
Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 20:05 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7 7
|6
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|6 5
|2
Алехандро Табило
А. Табило
Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За это время Димитров сделал 22 подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Табило 18 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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