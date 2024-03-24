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Григор Димитров пробился в третий круг турнира в Майами

Григор Димитров пробился в третий круг турнира в Майами
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12-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он обыграл 44-ю ракетку мира, представителя Чили Алехандро Табило. Матч закончился со счётом 6:7, 7:6, 6:2.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 20:05 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 6
7 7 		6 5 2
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За это время Димитров сделал 22 подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Табило 18 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

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