Гарсия пробилась в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами, обыграв Осаку
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Французская теннисистка Каролин Гарсия, 27-я ракетка мира, пробилась в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах в борьбе обыграла японку Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 22:50 МСК
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7
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|5
Наоми Осака
Н. Осака
Спортсменки провели на корте 1 час 48 минут. За это время Каролин Гарсия выполнила 12 эйсов, реализовала два брейк-пойнта из девяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Наоми Осаки — 16 подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и две двойные ошибки.
За выход в четвертьфинал соревнований Каролин Гарсия поборется с третьей ракеткой мира из США Кори Гауфф. Это будет пятая личная встреча спортсменок, счёт по победам в предыдущих четырёх — 2-2.
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