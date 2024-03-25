Гарсия пробилась в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами, обыграв Осаку

Французская теннисистка Каролин Гарсия, 27-я ракетка мира, пробилась в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах в борьбе обыграла японку Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 48 минут. За это время Каролин Гарсия выполнила 12 эйсов, реализовала два брейк-пойнта из девяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Наоми Осаки — 16 подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и две двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований Каролин Гарсия поборется с третьей ракеткой мира из США Кори Гауфф. Это будет пятая личная встреча спортсменок, счёт по победам в предыдущих четырёх — 2-2.