Руне — о вылете с турнира в Майами: понимаю, что должен был отказаться от участия

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение от венгерского спортсмена Фабиана Марожана в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Марожана.
«К сожалению, для меня турнир в Майами закончился. Я знал, что чувствую себя не на 100% хорошо, но не предполагал, что мой уровень энергии окажется настолько низким. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был отказаться от участия. Но это всегда непросто, потому что я готовился и хотел играть. Пора возвращаться в Европу. Спасибо Майами за поддержку», — сказал Руне на пресс-конференции.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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