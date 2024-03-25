Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне — о вылете с турнира в Майами: понимаю, что должен был отказаться от участия

Руне — о вылете с турнира в Майами: понимаю, что должен был отказаться от участия
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение от венгерского спортсмена Фабиана Марожана в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Марожана.

«К сожалению, для меня турнир в Майами закончился. Я знал, что чувствую себя не на 100% хорошо, но не предполагал, что мой уровень энергии окажется настолько низким. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был отказаться от участия. Но это всегда непросто, потому что я готовился и хотел играть. Пора возвращаться в Европу. Спасибо Майами за поддержку», — сказал Руне на пресс-конференции.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 20:35 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Материалы по теме
Медведев вышел в четвёртый круг Майами. А седьмую ракетку мира Руне внезапно разгромили
Медведев вышел в четвёртый круг Майами. А седьмую ракетку мира Руне внезапно разгромили
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android