Карен Хачанов — Франсиско Серундоло: россиянин уверенно выиграл первый сет матча в Майами

Завершился первый сет матча серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова с 21-м номером рейтинга ATP, аргентинцем Франсиско Серундоло в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Партию со счётом 6:1 выиграл Хачанов.
Стартовый сет продлился 33 минуты. В его рамках Хачанову (15) удалось реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных, при этом сам Карен не оставил сопернику шансов на своей подаче.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами.
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Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Хачанова. Россиянин одержал победу над аргентинцем в трёх сетах в первом круге «Мастерса» в Монреале в 2022 году, а в прошлом году победил в Майами, в четвертьфинале — 6:3, 6:2.
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