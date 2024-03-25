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Карен Хачанов — Франсиско Серундоло: россиянин уверенно выиграл первый сет матча в Майами

Карен Хачанов — Франсиско Серундоло: россиянин уверенно выиграл первый сет матча в Майами
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Завершился первый сет матча серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова с 21-м номером рейтинга ATP, аргентинцем Франсиско Серундоло в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Партию со счётом 6:1 выиграл Хачанов.

Стартовый сет продлился 33 минуты. В его рамках Хачанову (15) удалось реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных, при этом сам Карен не оставил сопернику шансов на своей подаче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами.

Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 18:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		6
6 		5
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Хачанова. Россиянин одержал победу над аргентинцем в трёх сетах в первом круге «Мастерса» в Монреале в 2022 году, а в прошлом году победил в Майами, в четвертьфинале — 6:3, 6:2.

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