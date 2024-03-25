Матч Хачанова в Майами прерывался на 12 минут, так как болельщику стало плохо
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Матч серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова с 21-м номером рейтинга ATP аргентинцем Франсиско Серундоло в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США) прерывался на 12 минут из-за того, что болельщику на трибуне стало нехорошо. Причём более шести минут медицинская помощь фанату не оказывалась.
Тревожный инцидент произошёл во втором сете, при счёте матча 6:1, 5:5 в пользу россиянина. Интересно, что после незапланированной паузы Хачанов проиграл сразу три гейма подряд (сначала отдал сет (5:7), а на старте решающей партии – свою подачу сопернику).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами.
Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 18:10 МСК
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7
|6 5
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|5
|7 7
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии
- 25 марта 2024
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