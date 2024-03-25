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Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Майами

Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Майами
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче 1/8 финала Рыбакина со счётом 6:3, 7:5 обыграла 17-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис (17).

«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. С Мэдисон было тяжело. С ней матчи всегда сложные. Она агрессивный игрок, поэтому я понимала, что мне нужно быть готовой к каждому удару, особенно к её ответным. Очень довольна тем, как я сегодня сыграла», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

За выход в полуфинал соревнований в Майами Рыбакина сразится с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари (8), которая вышла в 1/4 финала на отказе россиянки Анны Калинской.

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