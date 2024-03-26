Димитров отдал лишь гейм в матче с Ханфманом и вышел в четвёртый круг турнира в Майами
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга он разгромил представителя Германии Янника Ханфмана со счётом 6:1, 6:0.
Майами (м). 3-й круг
26 марта 2024, вторник. 02:10 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
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|6
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Янник Ханфман
Я. Ханфман
Продолжительность встречи составила 47 минут. За это время Димитров сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. На счету немца два эйса и три двойные ошибки.
В четвёртом круге «Мастерса» Димитров встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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