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Димитров отдал лишь гейм в матче с Ханфманом и вышел в четвёртый круг турнира в Майами

Димитров отдал лишь гейм в матче с Ханфманом и вышел в четвёртый круг турнира в Майами
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга он разгромил представителя Германии Янника Ханфмана со счётом 6:1, 6:0.

Майами (м). 3-й круг
26 марта 2024, вторник. 02:10 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Продолжительность встречи составила 47 минут. За это время Димитров сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. На счету немца два эйса и три двойные ошибки.
В четвёртом круге «Мастерса» Димитров встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

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