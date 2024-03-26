Димитров отдал лишь гейм в матче с Ханфманом и вышел в четвёртый круг турнира в Майами

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга он разгромил представителя Германии Янника Ханфмана со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность встречи составила 47 минут. За это время Димитров сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. На счету немца два эйса и три двойные ошибки.

В четвёртом круге «Мастерса» Димитров встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.