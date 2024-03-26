Алькарас обыграл Монфиса и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала турнира в Майами. В 1/16 финала он обыграл француза Гаэля Монфиса со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Алькарас сделал одну подачу навылет и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Монфиса два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брей-пойнт из двух.

За выход в четвертьфинал турнира Алькарас встретится с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) – Бен Шелтон (США).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.