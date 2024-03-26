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Александрова одержала пятую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA

Александрова одержала пятую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA
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16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира представительницу Польши Игу Свёнтек в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Таким образом, Александрова одержала пятую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA в карьере. В 2024 году российская спортсменка обыгрывает соперницу из первой пятёрки мирового рейтинга уже во второй раз — ранее Александрова одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Тогда Рыбакина занимала третью строчку в мировом рейтинге.

В следующем раунде Александрова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Встреча состоится 27 марта.

Майами (ж). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 03:45 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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