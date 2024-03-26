16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира представительницу Польши Игу Свёнтек в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Таким образом, Александрова одержала пятую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA в карьере. В 2024 году российская спортсменка обыгрывает соперницу из первой пятёрки мирового рейтинга уже во второй раз — ранее Александрова одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Тогда Рыбакина занимала третью строчку в мировом рейтинге.

В следующем раунде Александрова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Встреча состоится 27 марта.