Александрова одержала пятую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA
Поделиться
16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира представительницу Польши Игу Свёнтек в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Таким образом, Александрова одержала пятую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA в карьере. В 2024 году российская спортсменка обыгрывает соперницу из первой пятёрки мирового рейтинга уже во второй раз — ранее Александрова одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Тогда Рыбакина занимала третью строчку в мировом рейтинге.
В следующем раунде Александрова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Встреча состоится 27 марта.
Комментарии
- 26 марта 2024
-
09:17
-
09:13
-
08:30
-
06:37
-
06:16
-
06:13
-
05:36
-
05:12
-
04:49
-
03:28
-
02:59
-
02:23
-
01:47
-
01:31
-
00:48
-
00:36
-
00:24
-
00:10
- 25 марта 2024
-
23:52
-
23:33
-
23:14
-
22:40
-
22:19
-
21:42
-
21:02
-
21:01
-
20:54
-
20:32
-
19:52
-
19:46
-
19:13
-
18:47
-
18:19
-
18:04
-
17:59