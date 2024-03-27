Видео: Хуркач на эмоциях бросил ракетку на корт в знак несогласия с судьёй в Майами

Полуфиналист Уимблдона-2021, девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач не смог сдержать эмоций из-за несогласия с решением судьи его матча в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Напомним, за выход в четвертьфинал Хуркач (8) боролся с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым (11). При счёте 2:2 на тай-брейке решающего сета Хуберт, предположительно, коснулся сетки после своего удара навылет, и судья присудил очко Димитрову. Это разозлило поляка, и он бросил ракетку в корт. Отметим, что это довольно нетипичный поступок для сдержанного Хуберта. Судья на возмущения теннисиста ответил лишь, что на 100% уверен в своём решении.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.