«Спасибо за всё, мой друг». Джокович расстался с Иванишевичем после шести лет работы

Новак Джокович и Горан Иванишевич – всё. В среду, 27 марта, первая ракетка мира сообщил о прекращении сотрудничества с 52-летним хорватским тренером.

«Я хорошо помню тот момент, когда предложил Горану стать частью моей команды. Это было в 2018 году, мы с Вайдой искали нечто новое для нашего дуэта. Фактически работа с Гораном не только помогла нам улучшить подачу, но и принесла много радости, смеха, первое место в мировом рейтинге, рекорды и победы на турнирах «Большого шлема».

Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить сотрудничество. Мы пережили падения и взлёты на корте, но наша дружба всегда была крепкой. Спасибо за всё, мой друг. Люблю тебя», – написал Новак в социальных сетях.

Новак Джокович и Горан Иванишевич Фото: Sarah Reed/Getty Images

Джокович на протяжении всей карьеры трепетно подходит к своему окружению и выбору тренера. Не раз серба наставляли такие большие экс-теннисисты, как шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер и восьмикратный победитель «Больших шлемов» Андре Агасси. Новак также работал с известным итальянцем Рикардо Пьятти и чемпионом Australian Open — 1978 Войтеком Фибахом. Иванишевич в своё время стал для сербского теннисиста ещё одним именитым тренером: во время профессиональной карьеры Горан побывал второй ракеткой мира и выиграл Уимблдон-2001, а после этого поработал с Марином Чиличем, Томашем Бердыхом и Милошем Раоничем.

Официально о начале сотрудничества Джоковича и Иванишевича стало известно пять лет назад. Перед стартом Уимблдона-2019 серб и хорват в Лондоне провели совместную тренировку, после которой тренер поделился впечатлениями от работы с Новаком.

«Это признание для меня как тренера, потому что Новак не зовёт кого попало, ему нужно знать, что человек ему поможет. Я рад, что они меня выбрали, и я рад, что Марьян [Вайда, основной тренер Джоковича] не против. Первая тренировка прошла очень хорошо, и я надеюсь, что сотрудничество получится продолжительным», – заявил тогда Горан.

На том Уимблдоне Джокович смог защитить титул, переиграв в мощнейшем финале Роджера Федерера (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12). Начало работы с Иванишевичем оказалось успешным и многообещающим.

Всего за время сотрудничества с хорватом Джокович завоевал 24 титула, из которых девять он выиграл на ТБШ, семь – на «Мастерсах» и ещё два – на Итоговом. Под руководством Иванишевича Новак побил несколько рекордов: выиграл больше всех в истории «Больших шлемов» (24), Итоговых (7) и «Мастерсов» (40), а также стал первым по количеству недель во главе рейтинга ATP.

И всё же есть несколько достижений, которых Иванишевич и Джокович так и не добились во время совместной работы. Новак (98 трофеев) пока не догнал по количеству титулов Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109). По количеству выигранных матчей серб (1094) также ещё не смог обогнать швейцарца (1251) и американца (1274). Горан же, наставляя Новака, так и не получил награду «Тренер года» от ATP.

Несмотря на всё это, сотрудничество Иванишевича и Джоковича оказалось очень удачным и плодотворным для обоих. Новак заметно прибавил на подаче, поработал над стабильностью и адаптировал свою игру под опасных молодых соперников, а Горан набрался профессионального опыта, с которым может успешно продолжить тренерскую карьеру.

Теперь Джоковичу наверняка нужна встряска. Результаты в начале 2024 года явно его не радуют, а впереди – ещё бóльшая часть сезона, три ТБШ и Олимпиада, такая важная для Новака. Занимательно будет наблюдать за тем, как серб преобразит свою команду после ухода Иванишевича. Особенно в такой важный и непростой период.

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