Турнир WTA-1000 в Майами: расписание и примерное время начала матчей 28 марта

Сегодня, 28 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание матчей 1/2 финала соревнований

Елена Рыбакина (Казахстан) — Виктория Азаренко (Беларусь) — начало матча не ранее 22:00 (мск).

Екатерина Александрова (Россия) — Даниэль Коллинз (США) — начало матча не ранее 3:30 (в ночь на 29 марта).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований в Майами является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в прошлогоднем финале переиграла Елену Рыбакину со счётом 7:6 (16:14), 6:2.