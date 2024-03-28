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Турнир WTA-1000 в Майами: расписание и примерное время начала матчей 28 марта

Турнир WTA-1000 в Майами: расписание и примерное время начала матчей 28 марта
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Сегодня, 28 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание матчей 1/2 финала соревнований

  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Виктория Азаренко (Беларусь) — начало матча не ранее 22:00 (мск).
  • Екатерина Александрова (Россия) — Даниэль Коллинз (США) — начало матча не ранее 3:30 (в ночь на 29 марта).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований в Майами является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в прошлогоднем финале переиграла Елену Рыбакину со счётом 7:6 (16:14), 6:2.

Расписание турнира WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка соревнований
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