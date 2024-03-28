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«Мастерс» в Майами: расписание и примерное время начала матчей 28 марта

«Мастерс» в Майами: расписание и примерное время начала матчей 28 марта
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Сегодня, 28 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир серии «Мастерс» в Майами. Расписание матчей 1/4 финала соревнований

  • Александр Зверев (Германия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — начало матча чуть позже 20:00 мск.
  • Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария) — начало матча не ранее 2:00 (в ночь на 29 марта).

Ранее в полуфинал турнира в Майами вышли четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и третья ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира в Майами является Даниил Медведев, который в финале прошлого розыгрыша соревнований одержал победу над Синнером со счётом 7:5, 6:3.

Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка соревнований
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