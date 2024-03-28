Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Майами, обыграв Фабиана Марожана

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами. В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу представителя Германии.

Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. За это время Зверев выполнил шесть подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Марожана восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале «Мастерса» Зверев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Григор Димитров (Болгария).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

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