Коллинз — вторая после Осаки теннисистка, вышедшая в финал Майами с самым низким рейтингом

Американская теннисистка, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз в ночь с 28 на 29 марта (мск) в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:3, 6:2). Она стала второй после японки Наоми Осаки теннисисткой с самым низким рейтингом, дошедшей до финала турнира в Майами.

Топ-5 теннисисток с самым низким рейтингом WTA, выходивших в финал Maiami open:

1. Наоми Осаки, Япония (2022) — 77-я ракетка мира на тот момент;

2. Даниэль Коллинз, США (2024) — 53;

3. Ким Клейстерс, Бельгия (2005) — 38;

4. Джудит Визнер, Австрия (1990) — 28;

5. Анна Курникова, Россия (1998) — 25.

В финале теннисного турнира WTA-1000 в Майами американская теннисистка сыграет с четвёртой ракеткой мира, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.