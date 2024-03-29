Коллинз — вторая после Осаки теннисистка, вышедшая в финал Майами с самым низким рейтингом

Американская теннисистка, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз в ночь с 28 на 29 марта (мск) в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 обыграла россиянку Екатерину Александрову (6:3, 6:2). Она стала второй после японки Наоми Осаки теннисисткой с самым низким рейтингом, дошедшей до финала турнира в Майами.
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Топ-5 теннисисток с самым низким рейтингом WTA, выходивших в финал Maiami open:
1. Наоми Осаки, Япония (2022) — 77-я ракетка мира на тот момент;
2. Даниэль Коллинз, США (2024) — 53;
3. Ким Клейстерс, Бельгия (2005) — 38;
4. Джудит Визнер, Австрия (1990) — 28;
5. Анна Курникова, Россия (1998) — 25.
В финале теннисного турнира WTA-1000 в Майами американская теннисистка сыграет с четвёртой ракеткой мира, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
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