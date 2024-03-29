Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая трансляция полуфинала «Мастерса» в Майами

Сегодня, 29 марта, в Майами (США) пройдёт матч полуфинала «Мастерса», в котором за выход в финал турнира поборется российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником будет третья ракетка мира из Италии Янник Синнер. Встреча поставлена вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Янника Синнера за выход в финал «Мастерса» в Майами.

Напомним, это будет 11-я личная встреча спортсменов на корте. Первые шесть очных матчей вплоть до финала турнира в Майами в прошлом сезоне выиграл россиянин, однако последние четыре встречи, в том числе и финал Australian Open — 2024, остались за итальянцем.