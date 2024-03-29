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Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая трансляция полуфинала «Мастерса» в Майами

Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая трансляция полуфинала «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 29 марта, в Майами (США) пройдёт матч полуфинала «Мастерса», в котором за выход в финал турнира поборется российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником будет третья ракетка мира из Италии Янник Синнер. Встреча поставлена вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Янника Синнера за выход в финал «Мастерса» в Майами.

Напомним, это будет 11-я личная встреча спортсменов на корте. Первые шесть очных матчей вплоть до финала турнира в Майами в прошлом сезоне выиграл россиянин, однако последние четыре встречи, в том числе и финал Australian Open — 2024, остались за итальянцем.

Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 22:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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