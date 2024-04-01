Елена Рыбакина — теннисистка с наибольшим количеством эйсов в WTA-туре в 2024 году

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выполнила 99 эйсов на турнирах WTA-1000 в 2024 году.

Таким образом, Рыбакина стала теннисисткой с наибольшим количеством эйсов в WTA-туре в нынешнем сезоне. Примечательном, что 53 эйса Рыбакина исполнила на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Второй по этому показателю в сезоне-2024 является чешская теннисистка Каролина Плишкова (91 эйс). Третье место занимает японская спортсменка Наоми Осака (70).

Напомним, Рыбакина дошла до финала турнира в Майами, где проиграла представительнице США Даниэль Коллинз. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу американской теннисистки. В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.