Новак Джокович в честь Пасхи показал редкое семейное фото

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал у себя в социальных сетях милое семейное фото в честь прошедшей 31 марта Пасхи (в этот день её отмечают католики, протестанты и Армянская Апостольская Церковь).

На фото вместе с Джоковичем запечатлены его супруга Елена и дети Стефан и Тара, лица которых Новак скрыл.

«Счастливой Пасхи», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Напомним, Джокович неудачно провёл серию американских турниров на хард-кортах. На турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Новак сенсационно проиграл лаки-лузеру в третьем круге. Серб потерпел поражение от 123-й ракетки мира, 20-летнего итальянца Луки Нарди. После этого Джокович принял решение не играть в Майами (США). Новак обосновал это тем, что пытается «найти баланс между личным и профессиональным графиками».

Предполагается, что 36-летний Джокович начнёт грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.