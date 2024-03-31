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Андре Агасси выиграл 6 Мастерсов в Майами: он делит рекорд с Новаком Джоковичем и превосходит свою жену Штеффи Граф

«Наконец-то сделал что-то лучше, чем жена». Как Агасси в Майами побил рекорд Штеффи Граф
Михаил Георгиев
Как Агасси в Майами побил рекорд Штеффи Граф
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Количество титулов во Флориде — едва ли не единственный значимый показатель, по которому Андре превосходит свою знаменитую возлюбленную.

Легендарный американский теннисист Андре Агасси выиграл 60 титулов ATP за карьеру. Среди «Больших шлемов» Агасси лучше всего выступал на Australian Open (четыре кубка). На «Мастерсах» Андре доминировал в Майами. Здесь он побеждал шесть раз. Это даже больше, чем у его жены Штеффи Граф, которая выиграла 107 титулов WTA и была заметно успешнее мужа на корте.

Агасси во многом уступает «Большой тройке» Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу, но даже никто из них, вполне вероятно, не будет превосходить Андре по титулам в Майами. У Джоковича их тоже шесть, а завоевание ещё одного – под большим вопросом, с учётом возраста и последних тенденций в карьере серба с пропуском множества турниров. Как Агасси брал последний титул в Майами в 2003 году и вписывал своё имя в историю тенниса?

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Старт сезона-2003 – один из лучших отрезков на позднем этапе карьеры Андре Агасси. Американец, который в конце апреля отпраздновал свой 33-й день рождения, проводил первую полноценную кампанию под руководством тренера Даррена Кэхилла, который пришёл на смену его многолетнему наставнику Брэду Гилберту. Это сотрудничество оказалось успешным.

Андре начал 2003-й год с победы на Australian Open – это был его восьмой и последний «Шлем», а также четвёртый титул в Мельбурне. Он уже не участвовал во всех турнирах, в том числе игнорировал многие крупные соревнования. После AO американец отдыхал со своей знаменитой женой Штеффи Граф (22-кратная чемпионка ТБШ) и маленьким сыном Джейденом в Лас-Вегасе. Штеффи как раз тогда была на первых месяцах беременности и ждала второго ребёнка – дочь Джаз. Агасси пропустил «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и целенаправленно готовился к более удобному для него Майами. Ставка сработала.

Андре Агасси на «Мастерсе» в Майами в 2003-м

Андре Агасси на «Мастерсе» в Майами в 2003-м

Фото: Andy Lyons/Getty Images

Андре очень уверенно продвигался по турнирной сетке в Ки-Бискейне (на этом островном городке к югу от Майами тогда проводился «Мастерс»). Второй сеяный Агасси на пути к финалу поочерёдно разобрался с соотечественником Майклом Чангом, финном Яркко Ниеминеном, австралийцем Марком Филиппуссисом, марокканцем Юнесом Эль-Айнауи и испанцем Альбертом Костой. Он отдал сет в матчах с Филиппуссисом и Эль-Айнауи, но в целом нервничать его фанатам не пришлось – в третьей партии ветеран не оставлял соперникам шансов (6:2 и 6:1 соответственно).

В решающем матче Андре довелось встретиться с пятой ракеткой мира испанцем Карлосом Мойей. Американский ветеран считался фаворитом противостояния с 26-летним Мойей, но у его соперника было определённое преимущество. У Агасси, в отличие от Карлоса, не было выходного дня. В субботу Андре пришлось играть полуфинал против Альберто Косты, в то время как Мойя свой матч с Парадорном Сричапханом провёл ещё в пятницу.

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На удивление публики интриги на корте фактически не наблюдалось. Агасси спокойно обыграл Мойю со счётом 6:3, 6:3 всего лишь за 71 минуту. Первый гейм он выиграл за 50 с небольшим секунд, задав тон ходу всей встречи. При этом стоит отметить, что на скоротечности матча сказались проблемы Мойи с подачей – испанец всего в 49% попадал с первой попытки против 71% у американца. Андре выполнил восемь эйсов, его соперник – ни одного. Мойя также не использовал ни одного из трёх брейк-пойнтов, в то время как Агасси трижды взял геймы на его подаче.

«Карлос очень сильно рискует на подаче — старается положить мяч впритирку с линией. Но когда так ветрено, это очень труднореализуемо»,— объяснял лёгкость своей победы Агасси, который как никто другой мог приспособиться к погодным условиям во Флориде.

«Я откровенно разочарован. Конечно, шансы на победу у меня были не самые высокие, однако чтобы проиграть вот так, всего за час с небольшим! Но что поделаешь. Андре сегодня был бесподобен на подаче и эффективен на приёме. Так что его было не остановить», — сетовал после игры Мойя.

Карлос Мойя и Андре Агасси после финала «Мастерса» в Майами в 2003-м

Карлос Мойя и Андре Агасси после финала «Мастерса» в Майами в 2003-м

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Агасси заработал $ 500 тыс. призовых, взяв рекордный в истории турнира шестой титул в Майами и третий подряд (после него хет-трик в ATP-туре оформлял только Новак Джокович в 2014-2016-м). Сравнивать мужской и женский теннис не совсем корректно, но всё-таки по некоторым параметрам это можно делать из-за проведения ряда турниров в одном месте. Сложно найти что-то значимое в послужном списке Андре, в чём он превосходит Штеффи Граф. Количество титулов в Майами – исключение, Штеффи побеждала во Флориде пять раз, что какое-то время являлось рекордом для ATP и WTA. В конечном счёте их превзошла Серена Уильямс, побеждавшая в Майами феноменальные восемь раз, но на тот момент Андре сделал нечто особо важное для него. Агасси с долей юмора вспоминал момент триумфа во Флориде в 2003-м в своей автобиографии «Откровенно».

«После короткого отдыха в Вегасе мы летим в Ки-Бискейн. Я выигрывал этот турнир два года подряд, а в общей сложности — пять раз. И сейчас никто не может меня остановить. Я дохожу до финала, где одерживаю победу в двух сетах над Карлосом Мойей, моим соперником со времён «Ролан Гаррос», пятой ракеткой мира. Это моя шестая победа здесь, в Ки-Бискейн, – тем самым я превзошёл рекорд Штеффи. И вновь я шучу, говоря жене, что наконец-то сделал что-то лучше, чем она. Но мне следует помнить: в Штеффи очень силен дух соперничества, поэтому слишком часто шутить на подобные темы с ней не стоит», — писал Агасси.

Штеффи Граф поддерживает Андре Агасси с трибун во время «Мастерса» в Майами в 2003-м

Штеффи Граф поддерживает Андре Агасси с трибун во время «Мастерса» в Майами в 2003-м

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Майами Андре в очередной раз поразил публику своей отменной физической готовностью как для ветерана. За это следует отдать должное его тренеру Гилу Рейесу, который отвечал за данный аспект. Многие звёзды 1990-х ушли их тенниса или находились в стагнации в возрасте 30+ лет. В том числе его главный соперник Пит Сампрас. Агасси напротив переживал вторую молодость и носился по корту как ни в чём ни бывало. Только через три года американца замучили травмы и он серьёзно сбавил обороты, решив завершить карьеру после US Open — 2006. А до этого Анде выглядел более чем достойно на фоне молодых соперников. Примерно через месяц после титула в Майами в 2003-м Андре вернул себе лидерство в рейтинге ATP и стал самой возрастной первой ракеткой в истории в 33 года и 13 дней. Этот рекорд держался до 2018-го, пока его не побил Роджер Федерер.

Что касается количества титулов в Майами, то Агасси исключительно в мужском теннисе наверняка придётся делить этот рекорд с Джоковичем. В каком-то смысле будет справедливым, если американца никто не превзойдёт в ATP-туре. Ведь в 1994 году Андре мог получить техническую победу в финале Майами и титул, но дождался пока его соперник Пит Сампрас придёт в себя после пищевого отравления и проиграл в борьбе на корте.

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Кроме того, Агасси – знаковая личность для флоридского «Мастерса». Он впервые взял его в 1990-м в возрасте 19 лет, став любимцем местной публики. Тогда Майами считался пятым по престижности турниром после «Шлемов», хотя в последние годы это звание отошло к Индиан-Уэллсу, другому соревнованию Солнечного дубля. Не в последнюю очередь подобное происходило из-за популярности Агасси среди фанатов, а Калифорния перехватила инициативу уже после его ухода из тенниса.

«Успех Андре в Майами помог нам во всех отношениях – от контрактов с телевидением до продажи билетов и привлечения спонсоров. В моём рабочем кабинете даже висит его портрет. Это единственный турнир, на котором он взял больше титулов, чем Штеффи. Да, Андре очень любит об этом говорить в частных беседах», — отмечал председатель и основатель турнира в Майами Бутч Бухгольц после завершения карьеры Агасси.

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