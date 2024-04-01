«Кто из нас самый гибкий?» Руне опубликовал фото с Джоковичем с тренировки в Монте-Карло

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях забавные фото с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.
Снимок был сделан во время тренировки на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), основные соревнования которого пройдут с 7 по 14 апреля. Помимо свежего фото Руне показал подписчикам архивные кадры с Джоковичем.
«Сохраняем традиции. Открываем тренировочный блок «Мастерса» в Монте-Карло с Новаком Джоковичем. Всем светлой Пасхи! Кто из нас самый гибкий?» — подписал фото Руне.
Фото: из личного архива Хольгера Руне
Фото: из личного архива Хольгера Руне
Фото: из личного архива Хольгера Руне
Фото: из личного архива Хольгера Руне
Отметим, что действующим чемпионом турнира в Монте-Карло является российский теннисист Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл именно Руне (5:7, 6:2, 7:5).