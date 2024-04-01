Карлос Алькарас с помощью эмодзи отреагировал на титул Синнера в Майами

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на победу 22-летнего итальянца Янника Синнера в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Алькарас оставил под постом Синнера о титуле следующие эмодзи: «аплодисменты», «топ-уровень» и «огонь».

Напомним, в финале «Мастерса» в Майами почти безупречно выступающий в 2024 году Синнер со счётом 6:3, 6:1 обыграл бывшую третью ракетку мира, болгарина Григора Димитрова. Помимо $ 1,1 млн призовыми за победу Янник получил достаточное количество очков, чтобы дебютировать на второй строчке рейтинга ATP (тем самым сместив с неё именно Алькараса).

Сам Алькарас в Майами дошёл до четвертьфинала, где проиграл болгарину Григору Димитрову.