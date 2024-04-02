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Чесноков заявил, что турниры на грунте помогут Рублёву спасти неудачный сезон

Чесноков заявил, что турниры на грунте помогут Рублёву спасти неудачный сезон
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что шестая ракетка мира из России Андрей Рублёв может спасти свой сезон, успешно выступив в турнирах на грунте.

«Андрей хорошо начал сезон, выиграл турнир в Гонконге, а потом дошёл до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии. Затем с ним что-то случилось, и он перестал показывать высокие результаты, последние турниры в Америке он провёл тускло, показывал совершенно блёклую игру. На грунте ему предстоит защищать титул в Монте-Карло, с учетом нынешней формы это сделать будет непросто. С другой стороны, Рублёв умеет играть на грунте, может быть, там он преобразится», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Напомним, в рамках второго круга «Мастерса» Рублёв в двух сетах проиграл 60-й ракетке мира из Чехии Томашу Махачу.

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