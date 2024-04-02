Новый матч Медведев — Синнер уже через неделю в Монте-Карло? Расписание турниров апреля

Грунтовые дороги приведут всех теннисистов на «Ролан Гаррос», где в этом году, помимо ТБШ, пройдёт и Олимпиада.

Теннисный тур после Солнечного дубля резко переходит на песчаное покрытие. В 2024-м ценность выступления на грунте повышенная, ведь на нём пройдёт ещё и Олимпиада в Париже. В связи с чем заслуженные ветераны Новак Джокович и Рафаэль Надаль сократили свои выступления на харде, чтобы получше подготовиться и к «Ролан Гаррос», и Играм-2024, которые состоятся на тех же кортах на стыке июля и августа. Ну а пока в апреле всех ждёт первый из трёх грунтовых «Мастерсов» — в Монте-Карло, куда стянутся главные силы, а с перехлёстом на май пройдёт и двухнедельный Мадрид. Но обо всём по порядку.

ATP-250. Марракеш (Марокко). 1-7 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Ласло Джере (36-я ракетка мира на дату заявки на турнир), Себастьян Офнер (38), Даниэль Эванс (45), Александр Шевченко (51), Факундо Диас Акоста (52), Лоренцо Сонего (55), Мариано Навоне (59), Флавио Коболли (62), Павел Котов (67).

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Grand Prix Hassan II проводится с 1984 года. Сначала турнир проводился в Касабланке, а с 2016 года переехал в Марракеш. Действующим чемпионом является Роберто Карбальес-Баэна. В нынешнем розыгрыше среди участников значится россиянин Павел Котов, который в прошлом году дошёл здесь до полуфинала, а сейчас уже выиграл первый матч.

Павел Котов Фото: Sarah Stier/Getty Images

ATP-250. Эшторил (Португалия). 1-7 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Хуберт Хуркач (8), Каспер Рууд (9), Лоренцо Музетти (26), Артюр Фис (43), Миомир Кецманович (47), Доминик Кёпфер (49), Даниэль Альтмайер (53), Гаэль Монфис (54).

Полный заявочный лист.

Турнир Estoril Open проводился с 1990 года в Оэйраше, а с 2015 года переместился в Кашкайш – город и морской порт в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лиссабон. Победителями тут становились такие известные теннисисты, как Томас Мустер (1995, 1996), Карлос Мойя (2000), Хуан-Карлос Ферреро (2001), Давид Налбандян (2002, 2006), Новак Джокович (2007), Роджер Федерер (2008), Хуан-Мартин дель Потро (2011, 2012), Стэн Вавринка (2013), Стефанос Циципас (2019). В 2003 году чемпионом тут стал россиянин Николай Давыденко, а до финала добирались Марат Сафин (2004) и тот же Давыденко (2006, 2008). Действующим победителем турнира является Каспер Рууд, который и возглавил сетку нынешнего розыгрыша.

Каспер Рууд Фото: Megan Briggs/Getty Images

ATP-250. Хьюстон (США). 1-7 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Бен Шелтон (16), Фрэнсис Тиафо (18), Франсиско Серундоло (22), Томас Мартин Этчеверри (30), Джордан Томпсон (33), Кристофер Юбэнкс (34), Маркос Гирон (48), Янник Ханфман (58).

Полный заявочный лист.

U.S. Men's Clay Court Championships разыгрывается с 1910 года. Турнир много раз переезжал по городам и штатам США. Довольно долгое время он разыгрывался в Индианаполисе (1969-1987), а с 2001 года соревнования проводятся в Хьюстоне, штат Техас. Чаще всего чемпионами становились американские теннисисты. На счету Джимми Коннорса четыре победы (1974, 1976, 1978, 1979), у Энди Роддика – три победы (2001, 2002, 2005). Действующим чемпионом является Фрэнсис Тиафо, который возглавил сетку нынешнего года вместе с Беном Шелтоном и Франсиско Серундоло.

WTA-500. Чарльстон (США). 1-7 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (пятая ракетка мира на дату заявки на турнир), Онс Жабер (6), Мария Саккари (9), Дарья Касаткина (12), Беатрис Хаддад-Майя (13/WC), Екатерина Александрова (16), Элина Свитолина (17), Вероника Кудерметова (19).

Полный заявочный лист.

Турнир проводится с 1973 года. Он разыгрывался в Хилтон-Хэде (1973-1974, 1977-2000) и Амелия-Айленде (1975-1976), после чего с 2001-го обосновался в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Рекордное количество титулов здесь у Крис Эверт – восемь. Отличались в Чарльстоне и российские теннисистки – Надежда Петрова (2006), Дарья Касаткина (2017), Вероника Кудерметова (2021). До финала добирались советские теннисистки Наталья Зверева (1989) и Лейла Месхи (1991), россиянки Анна Курникова (1999), Елена Дементьева (2005), Динара Сафина (2007), Вера Звонарёва (2008, 2010) и Елена Веснина (2011, 2016). Действующей чемпионкой является Онс Жабер, которая возглавила в этом году сетку вместе с Джессикой Пегулой.

WTA-250. Богота (Колумбия). 1-7 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Мари Боузкова (40), Татьяна Мария (46), Сара Соррибес-Тормо (50), Кристина Букша (67), Надия Подороска (84), Лаура Зигемунд (87), Мария-Камила Осорио-Серрано (91), Камилла Рахимова (95), Мария Тимофеева (102).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Колумбии проводится с 1998 года. Рекордсменкой по количеству титулов является местная теннисистка – Фабиола Сулуага – четыре. Два последних розыгрыша остались за немкой Татьяной Марией, которая в этом году возглавила сетку вместе с чешкой Мари Боузковой. До финала в Боготе в своё время добиралась россиянка Александра Панова (2012). На этот раз за титул сражаются Камилла Рахимова и Мария Тимофеева.

Мария Тимофеева Фото: Megan Briggs/Getty Images

ATP Masters 1000. Монте-Карло (Монако). 7-14 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Янник Синнер (3), Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (5), Александр Зверев (6), Хольгер Руне (7), Хуберт Хуркач (8), Карен Хачанов (15), Роман Сафиуллин (42).

Полный заявочный лист.

На второй неделе апреля состоится первый из трёх грунтовых «Мастерсов», на который заявились все сильнейшие, включая лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, 11-кратного чемпиона Монте-Карло Рафаэля Надаля, а также героев последних недель Янника Синнера, только что ставшего второй ракеткой мира, чемпиона Индиан-Уэллса двух последних лет Карлоса Алькараса и россиянина Даниила Медведева. Даниил не смог защитить в Майами прошлогодний титул, уступив за круг до финала Синнеру. Кстати, в Монте-Карло теннисисты вновь могут сойтись в полуфинале, если жребий определит их в одну половину сетки. На «тысячнике» в Монако, который проводится с 1896 года, сыграет и действующий чемпион Андрей Рублёв, которому необходимо защитить 1000 рейтинговых очков. Отметим, что до Рублёва чемпионом турнира из отечественных теннисистов становился Андрей Чесноков (1990).

ATP-500. Барселона (Испания). 15-21 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (2), Андрей Рублёв (6), Каспер Рууд (8), Алекс де Минор (10), Стефанос Циципас (11), Уго Умбер (15), Карен Хачанов (16), Себастьян Баэс (19), Роман Сафиуллин (39), Павел Котов (67).

Полный заявочный лист.

«Пятисотник» в Барселоне – ещё один турнир, где более 10 раз побеждал Рафаэль Надаль – 12 – и куда знаменитый испанец заявился по замороженному рейтингу. Побеждал здесь и россиянин Марат Сафин (2000), он же добирался до финала (2003), как и Даниил Медведев (2019). Чемпионом последних двух розыгрышей был Карлос Алькарас.

ATP-250. Мюнхен (Германия). 15-21 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (5), Хольгер Руне (7), Ян-Леннард Штруфф (25), Феликс Оже-Альяссим (36), Джек Дрэйпер (42), Доминик Кёпфер (50), Маркос Гирон (51), Янник Ханфман (56).

Полный заявочный лист.

Мюнхен – ещё один из давних турниров, разыгрывающихся с конца XIX века. Среди победителей в своё время тут были и россияне – Николай Давыденко (2004, 2011) и Михаил Южный (2010). Михаил ещё дважды был финалистом (2007, 2009). Два последних розыгрыша остались за датчанином Хольгером Руне, который сейчас попробует добиться хет-трика.

ATP-250. Бухарест (Румыния). 15-21 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Адриан Маннарино (20), Франсиско Серундоло (21), Таллон Грикспор (26), Себастьян Корда (29), Ласло Джере (35), Алехандро Табило (44), Миомир Кецманович (46), Гаэль Монфис (47).

Полный заявочный лист.

У турнира в Бухаресте богатые традиции. Он разыгрывался с 1993 года, причём финалистами в своё время становились и россияне – Андрей Черкасов (1993) и Игорь Андреев (2004, 2005). Но после 2016-го был сделан перерыв, пока этот слот переходил то в Венгрию, то в Сербию, то в Боснию. И вот в 2024-м соревнования снова возобновятся в Румынии.

WTA-500. Штутгарт (Германия). 15-21 апреля

Грунт, помещение.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (3), Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Онс Жабер (6), Чжэн Циньвэнь (7), Маркета Вондроушова (8), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (16), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Потапова (29).

Полный заявочный лист.

Соревнования в Штутгарте хоть и на являются «тысячником» традиционно собирают всех сильнейших. Вот и сейчас в заявке оказалось вся топ-8. Помимо почётного трофея, призовых денег и рейтинговых очков, здесь традиционно чемпионке вручается одна из последних моделей автомобиля от спонсора. Турнир с 1978 года разыгрывался в Фильдерштадте, а в 2016-м перебрался в Штутгарт. Рекордсменкой по количеству титулов является Мартина Навратилова – шесть. Отличались здесь и россиянки – Надежда Петрова (2006), Светлана Кузнецова (2009), и Мария Шарапова (2012-2014). Чемпионкой двух последних розыгрышей была Ига Свёнтек из Польши.

WTA-250. Руан (Франция). 15-21 апреля

Грунт, помещение.

Список участниц: Анастасия Павлюченкова (22), Каролин Гарсия (27), Ангелина Калинина (36), Юань Юэ (37), Мирра Андреева (38), Мари Боузкова (39), Слоан Стивенс (41), Анна Блинкова (44), Клара Бюрель (45), Элина Аванесян (65).

Полный заявочный лист.

Это новый турнир в календаре WTA-тура, повысивший статус с прошлогоднего челленджера WTA-125. В заявку попали сразу четыре россиянки — Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Анна Блинкова и Элина Аванесян.

Мирра Андреева Фото: Michael Owens/Getty Images

ATP Masters 1000. Мадрид (Испания). 23 апреля — 4 мая

Хард, открытые корты.

Список участников: Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Янник Синнер (3), Даниил Медведев (4), Александр Зверев (5), Андрей Рублёв (6), Хольгер Руне (7), Каспер Рууд (8), Карен Хачанов (16), Роман Сафиуллин (39), Аслан Карацев (41), Павел Котов (67).

Полный заявочный лист.

Турнир в Мадриде попал в «Мастерс-серию» в 2002 году. Причём изначально он проводился осенью под крышей и на харде, а в 2009-м был перенесён в весеннюю часть календаря и на грунт. Пять побед тут на счету Рафаэля Надаля, по три – у Роджера Федерера и Новака Джоковича. Отличился тут и Марат Сафин в 2004-м. Причём Надаль, Федерер и британец Энди Маррей сумели выиграть тут на двух разных покрытиях. А швейцарец ещё и первенствовал на экспериментальном синем грунте в 2012-м. Впрочем, от этого покрытия ввиду повышенной травмоопасности тут же отказались. Чемпионом двух последних розыгрышей становился испанец Карлос Алькарас. С недавнего времени турнир стал двухнедельным и рассчитан на 96 участников и семь кругов, как «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами.

WTA-1000. Мадрид (Испания). 23 апреля — 4 мая

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (3), Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Онс Жабер (6), Чжэн Циньвэнь (7), Маркета Вондроушова (8), Дарья Касаткина (11), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (16), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Павлюченкова (22), Анна Калинская (25), Анастасия Потапова (29), Мирра Андреева (38), Анна Блинкова (44), Диана Шнайдер (62), Элина Аванесян (65).

Полный заявочный лист.

Женский Мадрид появился в 2009-м с переходом на грунтовое покрытие. Первой чемпионкой стала россиянка Динара Сафина. Отличилась в 2014-м и Мария Шарапова. До финала также добирались Шарапова (2013) и Светлана Кузнецова (2015). Действующей победительницей является Арина Соболенко, обыгравшая в решающем матче Игу Свёнтек.