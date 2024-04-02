Даниэль Коллинз в двух сетах обыграла Бадосу на старте турнира в Чарльстоне
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Американская теннисистка, 22-я ракетка мира Даниэль Коллинз одержала победу над испанкой Паулой Бадосой (82-я в мировом рейтинге) в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Игра завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Чарльстон. 1-й круг
02 апреля 2024, вторник. 19:35 МСК
22
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
82
Паула Бадоса
П. Бадоса
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Коллинз выполнила восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету испанской спортсменки ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира в Чарльстоне американская теннисистка встретится с шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.
Напомним, на прошлой неделе Даниэль Коллинз стала победительницей турнира категории WTA-100) в Майами (США).
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