Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе
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92-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия). В матче первого круга она одолела колумбийскую теннисистку Валентину Медьорреаль. Поединок закончился со счётом 6:4, 6:7, 6:1.
Богота. 1-й круг
02 апреля 2024, вторник. 19:40 МСК
Валентина Медьорреаль
В. Медьорреаль
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7 8
|1
|
|6 6
|6
92
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Матч, запланированный на 1 апреля, был перенесён из-за дождя. Медьорреаль выполнила два эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Рахимовой ни одного эйса, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20.
Напомним, уже два года подряд (в 2022 и 2023 годах) победительницей турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия) становится Татьяна Мария. Призовой фонд соревнований составляет $ 267 082. Игры ьурнира пройдут с 1 по 7 апреля.
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