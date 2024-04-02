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Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе

Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе
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92-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия). В матче первого круга она одолела колумбийскую теннисистку Валентину Медьорреаль. Поединок закончился со счётом 6:4, 6:7, 6:1.

Богота. 1-й круг
02 апреля 2024, вторник. 19:40 МСК
Валентина Медьорреаль
Колумбия
Валентина Медьорреаль
В. Медьорреаль
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 8 1
6 		6 6 6
         
Камилла Рахимова
92
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч, запланированный на 1 апреля, был перенесён из-за дождя. Медьорреаль выполнила два эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Рахимовой ни одного эйса, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20.

Напомним, уже два года подряд (в 2022 и 2023 годах) победительницей турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия) становится Татьяна Мария. Призовой фонд соревнований составляет $ 267 082. Игры ьурнира пройдут с 1 по 7 апреля.

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