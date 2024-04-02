Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе

92-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия). В матче первого круга она одолела колумбийскую теннисистку Валентину Медьорреаль. Поединок закончился со счётом 6:4, 6:7, 6:1.

Матч, запланированный на 1 апреля, был перенесён из-за дождя. Медьорреаль выполнила два эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Рахимовой ни одного эйса, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20.

Напомним, уже два года подряд (в 2022 и 2023 годах) победительницей турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия) становится Татьяна Мария. Призовой фонд соревнований составляет $ 267 082. Игры ьурнира пройдут с 1 по 7 апреля.