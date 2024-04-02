Даниэль Коллинз высказалась о предстоящем матче с Онс Жабер на турнире в Чарльстоне

Американская теннисистка, 22-я ракетка мира Даниэль Коллинз высказалась о предстоящем матче второго круга турнира в WTA-500 Чарльстоне, в котором она встретится с шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

«У нас прекрасные воспоминания друг о друге на корте и за его пределами. В прошлом году мы вместе встречали Новый год. Это было весело. Она определённо станет любимицей фанатов», — сказала Коллинз после победы в матче первого круга.

Напомним, сегодня, 2 апреля, Коллинз одержала победу над испанкой Паулой Бадосой (82-я в мировом рейтинге) в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Игра завершилась со счётом 6:1, 6:4. На прошлой неделе Даниэль Коллинз стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Майами (США).