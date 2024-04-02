«Это было нелегко». Коллинз — о победе над Бадосой
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Американская теннисистка, 22-я ракетка мира Даниэль Коллинз прокомментировала победу над испанкой Паулой Бадосой (82-я в мировом рейтинге) в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
Чарльстон. 1-й круг
02 апреля 2024, вторник. 19:35 МСК
22
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
82
Паула Бадоса
П. Бадоса
«Это было нелегко. Я пять часов ехала в свой родной город, чтобы поспать в своей кровати. Сюда я прилетела в понедельник. Стараюсь привыкнуть к грунту. Я не хотела пропускать этот турнир, потому что это мой последний сезон в туре», — сказала Коллинз после матча.
В матче второго круга турнира WTA-500 в Чарльстоне американская теннисистка встретится с шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. На прошлой неделе Даниэль Коллинз стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
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