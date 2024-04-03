37-летний Гаэль Монфис с победы стартовал на турнире в Эшториле
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Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).
В матче первого круга 45-я ракетка мира Монфис (7) со счётом 7:5, 7:5 обыграл 19-летнего португальца Энрике Рошу (197-й номер мирового рейтинга, WC).
Эшторил. 1-й круг
03 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
197
Энрике Роша
Э. Роша
Окончен
0 : 2
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|7
45
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Встреча Монфиса с португальцем продлилась 1 час и 42 минуты. Монфис в её рамках три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Роши три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в четвертьфинальный раунд Эшторила Монфис сразится с 85-й ракеткой мира представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.
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