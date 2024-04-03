37-летний Гаэль Монфис с победы стартовал на турнире в Эшториле

Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В матче первого круга 45-я ракетка мира Монфис (7) со счётом 7:5, 7:5 обыграл 19-летнего португальца Энрике Рошу (197-й номер мирового рейтинга, WC).

Встреча Монфиса с португальцем продлилась 1 час и 42 минуты. Монфис в её рамках три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Роши три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в четвертьфинальный раунд Эшторила Монфис сразится с 85-й ракеткой мира представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.