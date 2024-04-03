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37-летний Гаэль Монфис с победы стартовал на турнире в Эшториле

37-летний Гаэль Монфис с победы стартовал на турнире в Эшториле
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Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В матче первого круга 45-я ракетка мира Монфис (7) со счётом 7:5, 7:5 обыграл 19-летнего португальца Энрике Рошу (197-й номер мирового рейтинга, WC).

Эшторил. 1-й круг
03 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
Энрике Роша
197
Португалия
Энрике Роша
Э. Роша
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Гаэль Монфис
45
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Встреча Монфиса с португальцем продлилась 1 час и 42 минуты. Монфис в её рамках три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Роши три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в четвертьфинальный раунд Эшторила Монфис сразится с 85-й ракеткой мира представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

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