Монфис: 99,9%, что не выиграю «Ролан Гаррос», но с вероятностью в 100% я об этом мечтаю

Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис оценил свои шансы на победу в Открытом чемпионате Франции – 2024. Домашний для Монфиса турнир «Большого шлема» пройдёт с 26 мая по 9 июня.

Отметим, что лучшим достижением Монфиса на мэйджоре в Париже является полуфинал, до которого он дошёл в 2008 году.

«Смогу ли я выиграть «Ролан Гаррос»? С вероятностью 99,9% я этого не сделаю. Но со 100%-ной вероятностью я мечтаю об этом», — сказал Монфис в пресс-зоне после успешного старта на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В матче первого круга 45-я ракетка мира Монфис (7) со счётом 7:5, 7:5 обыграл 19-летнего португальца Энрике Рошу (197-й номер мирового рейтинга, WC).