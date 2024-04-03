Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Монфис: 99,9%, что не выиграю «Ролан Гаррос», но с вероятностью в 100% я об этом мечтаю

Монфис: 99,9%, что не выиграю «Ролан Гаррос», но с вероятностью в 100% я об этом мечтаю
Комментарии

Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис оценил свои шансы на победу в Открытом чемпионате Франции – 2024. Домашний для Монфиса турнир «Большого шлема» пройдёт с 26 мая по 9 июня.

Отметим, что лучшим достижением Монфиса на мэйджоре в Париже является полуфинал, до которого он дошёл в 2008 году.

«Смогу ли я выиграть «Ролан Гаррос»? С вероятностью 99,9% я этого не сделаю. Но со 100%-ной вероятностью я мечтаю об этом», — сказал Монфис в пресс-зоне после успешного старта на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В матче первого круга 45-я ракетка мира Монфис (7) со счётом 7:5, 7:5 обыграл 19-летнего португальца Энрике Рошу (197-й номер мирового рейтинга, WC).

Материалы по теме
Даниэла Гантухова закрутила роман с экс-директором «Ролан Гаррос». Он старше неё на 19 лет
Даниэла Гантухова закрутила роман с экс-директором «Ролан Гаррос». Он старше неё на 19 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android