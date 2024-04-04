Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виландер: Синнер — самый прогрессирующий молодой игрок со времён Джоковича

Виландер: Синнер — самый прогрессирующий молодой игрок со времён Джоковича
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер восхитился прогрессом 22-летнего итальянца Янника Синнера в 2024 году.

«Его прогресс был заметен весь прошлый год, но в последние три месяца тактическая составляющая тенниса Синнера улучшилась настолько, что ему не приходится рисковать. Он играет очень быстро. Большую часть времени он реализует виннерсы, но при этом очень сдержан, хладнокровен. Я думаю, он опасен на любой поверхности.

Его прогресс невероятен, прогресс, которого я не наблюдал ни у одного молодого игрока со времён «Большой тройки», когда Новак Джокович преодолел путь от обычного игрока до понимания: «Я лучше, чем эти ребята»», — приводит слова Виландера Eurosport.

Материалы по теме
Рекордные призовые и их рост: почему Итоговый турнир WTA переехал в Саудовскую Аравию
Рекордные призовые и их рост: почему Итоговый турнир WTA переехал в Саудовскую Аравию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android