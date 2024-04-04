Виландер: Синнер — самый прогрессирующий молодой игрок со времён Джоковича

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер восхитился прогрессом 22-летнего итальянца Янника Синнера в 2024 году.

«Его прогресс был заметен весь прошлый год, но в последние три месяца тактическая составляющая тенниса Синнера улучшилась настолько, что ему не приходится рисковать. Он играет очень быстро. Большую часть времени он реализует виннерсы, но при этом очень сдержан, хладнокровен. Я думаю, он опасен на любой поверхности.

Его прогресс невероятен, прогресс, которого я не наблюдал ни у одного молодого игрока со времён «Большой тройки», когда Новак Джокович преодолел путь от обычного игрока до понимания: «Я лучше, чем эти ребята»», — приводит слова Виландера Eurosport.