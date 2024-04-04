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Итоговый турнир WTA 2024 года: где и когда пройдёт, почему в Саудовской Аравии, призовые, подробности

Рекордные призовые и их рост: почему Итоговый турнир WTA переехал в Саудовскую Аравию
Александр Насонов
Почему Итоговый турнир WTA переехал в Эр-Рияд
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Финальное соревнование года у женщин как минимум до 2026 года будет проходить в Эр-Рияде.

4 апреля наконец-то стало известно, где пройдёт Итоговый чемпионат WTA 2024 года. Мероприятие с участием восьми сильнейших теннисисток и восьми лучших дуэтов состоится в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, и пройдёт со 2 по 9 ноября. Соглашение, подписанное WTA и Федерацией тенниса Саудовской Аравии, предполагает проведение как минимум трёх турниров, то есть до 2026 года включительно.

«Проведение Итогового турнира WTA в Эр-Рияде — это новая захватывающая возможность для нас и позитивный шаг для долгосрочного развития женского тенниса как глобального и инклюзивного вида спорта. Нас впечатлило стремление Федерации тенниса Саудовской Аравии развивать этот вид спорта на всех уровнях, и мы не сомневаемся, что игроки и болельщики могут рассчитывать на проведение в Эр-Рияде соревнований мирового класса в рамках финалов сезонов 2024, 2025 и 2026 годов», — приводит слова генерального директора WTA Криса Саймона пресс-служба организации.

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Что же, хорошо, что появилась хоть какая-то стабильность. А то в последнее время Итоговый турнир то и дело переезжал с места на место, что вроде бы не приличествует состязанию такого уровня. Всё началось с того, что в 2018 году WTA объявила: следующие 10 Итоговых, то есть турниры с 2019 по 2028 год, пройдут в Шэньчжэне (Китай). Тогда китайцы в борьбе за право принять престижное соревнование опередили, в частности, Санкт-Петербург, а также Прагу (Чехия), Манчестер (Великобритания) и Сингапур — последний был ареной турнира с 2014 по 2018 год.

Места проведения Итогового чемпионата WTA

Один Итоговый в Шэньчжэне, в сезоне-2019, удалось провести. Но кто мог предположить, что случится дальше? Мир накрыла пандемия, Китай, откуда и распространился коронавирус, отгородился ото всех. И в таких условиях на соблюдение условий соглашения уже нельзя было рассчитывать. В 2020 году Итоговый чемпионат вообще не проводился по причине пандемии, а затем начались скитания: Гвадалахара (Мексика), Форт-Уэрт (США), Канкун (снова Мексика)… В последнем случае на расписание турнира изрядно повлияла погода — решение провести Итоговый там, где в это время как раз идёт сезон дождей, было явно неудачным.

Дождь на Итоговом турнире WTA — 2023 в Канкуне

Дождь на Итоговом турнире WTA — 2023 в Канкуне

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И легендарная Мартина Навратилова намекала тогда, что боссу WTA пора бы уйти в отставку. «Может быть, пришло время для нового руководства. Но лично для меня это женская ассоциация. И во главе её были всего три женщины. Я думаю, пришло время. Надеюсь, когда у нас появится новый лидер, это будет женщина. Многие из них подходят для этой работы. Стиву будет трудно оставаться на этой работе.

Принятие этого решения не должно было произойти так поздно в этом году. Была череда плохих решений. В конце концов, Стив Саймон был боссом в течение девяти лет, и вот мы здесь… Мы собираемся приехать в Канкун в сезон дождей? Нельзя надеяться, что на главном мероприятии WTA не будет дождя. Надо признать свои неверные решения и после этого сделать какой-то выбор. Нам нужен лидер, который заботится о женщинах. Тот, кто заботится о своём благополучии, средствах к существованию и своём психическом здоровье. Кто поймёт этих женщин лучше, чем другая женщина?» — приводит слова Навратиловой, сказанные во время Итогового-2023, The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

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Но в Эр-Рияде дождь вряд ли помешает турниру. В сообщении организации также отмечается, что «WTA выбрала Эр-Рияд после комплексной оценки, длившейся несколько месяцев, которая включала рассмотрение множества заявок из разных регионов и взаимодействие с игроками. Все потенциальные хозяева турнира рассматривались по чёткому набору критериев:

  • возможность организовать и профинансировать мероприятие мирового уровня для игроков и болельщиков;
  • поддержка амбиций WTA по значительному увеличению призовых;
  • приверженность дальнейшему развитию Итогового турнира и спорта с течением времени».

Что касается призовых, то на Итоговом-2024 общий фонд составит $ 15,25 млн. Для сравнения, в Канкуне-2023 общий призовой фонд составлял «всего лишь» $ 9 млн. В следующие два года он станет ещё больше, однако каков будет рост, не уточняется.

В качестве пояснения выбора WTA напоминает, что в ноябре 2023 года в Саудовской Аравии состоялся первый официальный профессиональный теннисный турнир, а именно мужской молодёжный Итоговый в Джидде. Кроме того, в предыдущие годы в стране провели множество выставочных турниров и матчей, включая Diriyah Tennis Cup в 2019 и 2022 годах, а также Riyadh Season Tennis Cup 2023 с участием двукратной чемпионки Australian Open, второй ракетки мира Арины Соболенко и тунисской теннисистки Онс Жабер, трёхкратной финалистки ТБШ.

Вообще же у Саудовской Аравии имеются наполеоновские планы в отношении тенниса. Чего стоят хотя бы идеи заполучить 10-й «Мастерс», объединить ATP и WTA в один тур… Но у любого подобного решения есть подводные камни.

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Марина Сторти, генеральный директор WTA Ventures (коммерческого подразделения WTA), добавила: «Это многолетнее партнёрство расширяет присутствие WTA на Ближнем Востоке и открывает нам дорогу в страну с огромным потенциалом роста, а также поддерживает наши амбициозные планы по ускорению глобального развития и прогресса женского тенниса. Мы с нетерпением ждём возможности сотрудничать с Федерацией тенниса Саудовской Аравии в ближайшие годы, чтобы повысить привлекательность Итогового турнира WTA, привлечь больше болельщиков и вдохновить больше людей на занятия нашим великолепным видом спорта».

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