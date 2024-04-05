Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Тэйлор Таунсенд

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне. В матче третьего круга она обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд. Встреча закончилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. За это время Азаренко сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 19 брейк-пойнтов. На счету Таунсенд 12 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.