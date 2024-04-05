Губерниев — о словах Позднякова: борцы, которые собираются ехать на ОИ, тоже иноагенты?

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал теннисистов, выразивших желание принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, командой иноагентов.

«Никто не даёт право господину Позднякову называть иностранными агентами соотечественников без разрешения соответствующих органов. Очень нехорошее высказывание руководителя Олимпийского комитета России. Мне кажется, чем языком болтать, лучше бы на работе сконцентрироваться, которой, как я понимаю, сейчас у Олимпийского комитета нет. Это очень странно. Дзюдоисты, которые собираются на Олимпиаду ехать, борцы, 14 человек на отбор. Они тоже иностранные агенты? Серьёзно?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.