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Кафельников: глава ОКР назвал теннисистов иноагентами? Пусть это будет на его совести

Кафельников: глава ОКР назвал теннисистов иноагентами? Пусть это будет на его совести
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал теннисистов, выразивших желание принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, командой иноагентов.

«Пусть эти слова, которые он сказал, будут на его совести», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, таким образом Поздняков выразил солидарность с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер в споре с представителями тенниса. Винер назвала нейтральных спортсменов «командой бомжей».

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