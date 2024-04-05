Виландер — о Надале: мне нравится, что он не форсирует своё возвращение

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о снятии испанца Рафаэля Надаля с предстоящего «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Я думаю, что лучшее, что можно сказать про теннис Рафаэля Надаля сейчас, — это то, что он действительно старается. Он очень хочет вернуться.

Мне нравится, что он не форсирует своё возвращение. Он хочет быть уверенным на все 100%, потому что, если он травмирует себя после определённого момента, он уже не сможет вернуться.

В этом году ему исполнится 38 лет. Он больше не сможет вернуться. Никто не возвращается в 42 года. Поэтому он играет осторожно.

Единственное, что я хотел бы увидеть от Надаля, — это несколько выигранных матчей на грунте перед «Ролан Гаррос», а потом, надеюсь, его появление на турнире.

Я бы хотел увидеть, что он может сделать со многими другими теннисистами, играя хотя бы на 80% своих возможностей. Кроме того, если бы он завершил свою карьеру на «Ролан Гаррос», это было бы красиво.

Но, конечно, я бы предпочёл, чтобы он вообще не завершал карьеру», — приводит слова Виландера Eurosport.