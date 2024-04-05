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Пегула вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, в трёх сетах на тай-брейке обыграв Азаренко

Пегула вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, в трёх сетах на тай-брейке обыграв Азаренко
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Американская теннисистка Джессика Пегула, пятая ракетка мира, вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В своём матче четвертьфинала спортсменка в трёх сетах на тай-брейке обыграла 26-ю ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).

Чарльстон. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 21:10 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 9
4 		6 6 7
         
Виктория Азаренко
26
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Спортсменки провели на корте 2 часа 36 минут. За это время Джессика Пегула выполнила два эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из 20. На счету Виктории Азаренко — одна подача навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 и 12 двойных ошибок.

За выход в финал Джессика Пегула поборется с 11-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной. Это будет четвёртая личная встреча теннисисток: в предыдущих играх американка побеждала дважды (Рим-2021 и Токио-2023), за россиянкой победа оставалась один раз (Аделаида-2024, на отказе Пегулы).

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